حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة شاركت في الحملة التي نظمتها المنطقة الجنوبية العسكرية لإجراء التعقيم والتطهير الوقائي لعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة المرورية العالية بمدينة أسيوط فضلًا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دوري.وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد لضمان تحقيق وقاية للمواطنين من أى خطر محتمل وتماشيًا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة إنتشار الفيروس.حيث بدأت الحملة التي شارك فيها المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب ايهاب مبروك مساعد رئيس المنطقة الجنوبية للأزمات وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبعض قيادات وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية باصطفاف بميدان المجذوب لمعدات التطهير وعربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية ووحدة الإنقاذ السريع ومعدات النظافة بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي.وانطلقت لتستهدف شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط وتضمنت الأعمال رفع كافة الأتربة والمخلفات بشارع 23 يوليو وميدان المحطة وشارع الجيش وشارع بين الجناين بواسطة سيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة التي انضمت مؤخرا لمنظومة النظافة بالمحافظة كما تم تطهير عدد من المرافق الحيوية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ومنها محطة السكة الحديد ومحطة الاتوبيس.وذلك باستخدام المواد المطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين على هذه المناطق كما تم توزيع كمامات على المواطنين المتواجدين.وقدم المحافظ الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الآن لمجابهة فيروس كورونا المستجد مؤكدا على تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحكومية والعامة والتعليمية والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة ودور العبادة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة دورية وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد معلنًا مشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة كورونا.كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".