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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:34 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، سابقة برلمانية تحدث لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، وهي أن تترأس سيدة الجلسة الافتتاحية من جلسات البرلمان.

حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

ويعقب ذلك فتح الباب لإجراء الانتخابات على منصب وكيلي المجلس وهي الخطوة الإجرائية الرابعة، وتتم نفس الإجراءات التي شهدتها الانتخابات على مقعد رئيس المجلس.

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان، ويباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

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