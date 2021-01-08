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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبنانى: دور المجلس الدستورى لا يقتصر على المراقبة فقط

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:29 م
ميشال عون،
ميشال عون،
ياسمين محمود
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مع أعضاء المجلس الذين قدموا له التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقًا لقانون الإثراء غير المشروع.

وأضاف" عون" أن لمعالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد.

وعلى صعيد آخر، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عقد اجتماع، أمس الخميس، بين الرئيس ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، برعاية من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وقال المكتب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إنه لا صحة لهذه المعلومات.

وأضاف: "الصحيح أن مثل هذا الطرح عرضه البطريرك الراعي على رئيس الجمهورية خلال اجتماعهما اليوم، ولم يكن الرئيس عون على علم مسبق به".

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