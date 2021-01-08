إصابة فلسطينى فى انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال جنوب الخليل

أصيب شاب فلسطينى بجروح، اليوم الجمعة، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب منطقة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن الفتى محمد يوسف أبو عرام، أصيب نتيجة انفجار جسم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جنبا شرق يطا، وفقا لوكالة "وفا".وفى السياق، أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق رام الله.