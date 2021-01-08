شباب «مستقبل وطن» يشاركون محافظة القاهرة استعداداتها لمونديال كرة اليد

واصل حي غرب مدينة نصر من الاستعداد لانطلاق فاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 بتجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق فى محيط إستاد القاهرة.وشارك في أعمال رفع الكفاءة مجموعة من الشباب المتطوع "حزب مستقبل وطن" فى أعمال الدهانات والنظافة.وقامت أجهزة الحي من زراعة النباتات والأشجار حول استاد القاهرة ورفع كفاءة الأرصفة والرصف بمحيط استاد القاهرة.كما قامت أجهزة حي غرب مدينة نصر برفع كفاءة الإنارة بمحيط الاستاد وتعليق الأعلام المصرية على أعمدة الإنارة المجاورة لاستداد القاهرةوجاءت الأعمال بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومتابعة من ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقه الشرقيه وتوجيهات رئيس حي غرب مدينة نصر استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة اليد