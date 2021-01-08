بعد التعيينات.. هل تختلف واجبات البرلمانى المعين عن المنتخب؟

قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب 2021 ومع صدور قرار رئيس الجمهورية قائمة بأسماء المعينين فى مجلس النواب يكتمل تشكيل مجلس النواب الجديد 2021، فوفقًا للدستور وقانون مجلس النواب يجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو عدد يصل إلى نحو 28 عضوًا ليكون إجمالى عدد أعضاء المجلس 596 نائبًا وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى والافتتاحية للمجلس في 12 يناير الجاري، مما يطرح تساؤلًا حول الاختلاف بين النائب المنتخب والنائب المعين فى الواجبات والحقوق.وقال الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات خاصة، إنه بموجب القانون والتعديلات الدستورية يقوم رئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5 %، كما ساوى فى الحقوق والواجبات وبين النائب المنتخب والمعين.وأضاف أن ذلك التشريع فى غاية الإيجابية، حيث إن هناك قامات كبرى تنأى بأنفسها عن خوض تجربة الانتخابات، ولكنها تثرى الحياة السياسية والبرلمانية بخبراتها وما تملكه من علم، وإن كان هناك فارق فهو يصب فى صالح النائب المعين فبمقارنة بسيطة نجد أن النائب المنتخب اختير من خلال دائرة انتخابية صغيرة، أما النائب المعين فقد تم اختياره من 100 مليون مواطن.وطالب "المغازى" بضرورة مراعاة وجود النواب المعينين على رءوس لجان برلمانية مهمة وربما فى اختيار رئيس المجلس ووكيله.وأشار "المغازي" إلى أنه كان من ضمن المعينين ببرلمان 2012 وكان هناك انتقاص فى الحقوق الدستورية للنائب المعين واقتصار التصويت على الأعضاء المنتخبين فقط، وجاءت التعديلات الدستورية لإصلاح هذا الخلل الدستورى وساوت بين العضو المنتخب والمعين في جميع الحقوق والواجبات دستوريًا وقانونيًا.وأشار "المغازى" إلى إن عضو مجلس النواب بالتعيين يكتسب صفة العضوية اعتبارًا من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وأن الفارق الوحيد بينهما أن العضو المعين تكون أداة وصوله للمجلس هى قرار رئيس الجمهورية بتعيينه، أما العضو المنتخب فأداة وصوله للبرلمان هى أصوات الناخبين.جدير بالذكر أن المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين نحو 28 نائبًا.ووفقًا لقانون مجلس النواب فهناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسر، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.