الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تقصف قرى الحسكة في سوريا

شنت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، هجومًا صاروخيًا، استهدف قرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الان.وعاد الهدوء الحذر إلى محاور تل تمر بريف الحسكة، بعد ساعات من القصف المدفعي والصاروخي المتواصل، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقسد من جهة أخرى، تزامنا مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة على محاور البلدة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.