تحقيقات موسعة مع 3 متهمين بالاتجار بالبشر فى مصر القديمة

تجرى النيابة العامة بجنوب القاهرة، تحقيقات موسعة مع 3 عاطلين، متهمين بالاتجار فى البشر واستغلال 6 أطفال فى أعمال التسول بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن للعيش فيه وطعام وملابس.وبسؤال الأطفال الستة خلال التحقيقات، أكدوا أنهم من أطفال الشوارع، وادعوا تعرضهم لاعتداء وهتك عرض، أثناء نومهم رفقة المتهمين في عشة بجوار حديقة بمصر القديمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات واستجواب المتهمين للتأكد من حقيقة تعرض الأطفال لاعتداء جنسى من عدمه.وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، نجحت في القبض على 3 متهمين بتهم استغلال الأطفال فى التسول، والاتجار بالبشر، حيث أكدت معلومات وتحريات المباحث أن المتهمين الثلاثة عاطلين عن العمل وتربحوا من استغلال الأطفال في أعمال التسول.