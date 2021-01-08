«التضامن»: 403 آلاف أسرة تحصل على 2 مليار جنيه من الضمان الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أنه يتم حاليًا مراجعة قانون الضمان والذى يعمل على دمج جميع أنواع الدعم النقدي تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة، حيث يتم وضع معايير جديدة للقبول والإقصاء والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري.وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تقوم بالمراجعة الميدانية لجميع الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية بنفس إجراءات مراجعة برنامج "تكافل وكرامة" وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، تى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم على مبادئ والعدالة والترشيد.وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي" 403 آلاف أسرة تحصل على 2 مليار جنيه.وأشار التقرير إلى أنه يتم معايير التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، وتم تطويرها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد بدورية شهرية وذلك من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة.