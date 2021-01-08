سرقوا مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.. حبس تشكيل عصابي

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.و تلقت غرفة عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد أن قوة أمنية تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس، من ضبط 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم عربة كارو مُحمل عليها كرتونة بداخلها كمية من فلاتر الزيت والجاز مجهولي المصدر.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات بحوزتهم، أقروا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما اقروا بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مخزن إحدى شركات قطع غيار السيارات الكائن بدائرة القسم بأسلوب (كسر القفل)، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم سيئ النية "مالك مركز لزيوت السيارات" مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.