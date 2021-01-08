هدوء حذر بمنطقة خفض التصعيد في سوريا وسط تحليق للطيران الروسى

شهدت منطقة خفض التصعيد فى سوريا اليوم الجمعة، هدوءا حذرا منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية ومناطق ريف إدلب الجنوبي.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس الخميس، بمقتل عنصر من هيئة تحرير الشام، واخر من فصيل أنصار التوحيد الموالين لأنقرة، بالإضافة إلى وقوع جرحى من عناصر المجموعات المسلحة بقصف صاروخي نفذته قوات الجيش السورى على محور قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.