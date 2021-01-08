استمرار تراجع معدل البطالة في الدنمارك

تراجع معدل البطالة في الدنمارك للشهر السادس على التوالي، في نوفمبر الماضي، مما يلقي الضوء على المرونة في سوق العمل بالبلاد، وسط القيود الجديدة، التي تهدف لاحتواء إعادة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وتراجع المعدل الإجمالي إلى 4.5% من 4.6% في أكتوبر، طبقا لما ذكره مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الجمعة.وبلغ صافي المعدل 4%، مقابل 4.1% سابقا.وتشدد حكومة الدنمارك تدريجيا القيود خلال أشهر الشتاء، لمواجهة زيادة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتوقع مصرف "دنسك بنك"، أكبر بنك في البلاد الآن انكماشا اقتصاديا يصل إلى 3.7% في عام 2020.وأضاف البنك "بينما لا يزال من المتوقع أن تؤدي أحدث إجراءات إلى مزيد من النكسات في أوائل عام 2021"فإن التوقعات بانتعاش اقتصادي لاحق متزايدة ومن المتوقع أن تعود البطالة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في عام 2022 ".