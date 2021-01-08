راغب علامة يروج لحفله في دولة الدومينيكان

روج الفنان اللبناني راغب علامه لحفلته في دوله الدومينيك وذلك خلال شهر فبراير المقبل، عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات.وغرد علامه قائلا:"‏بإذن الله سيكون لي لقاء مع جمهور الاغتراب الذي نحبه في PuntaCana على البحر بأوتيل ‎Hard Rock بجمهورية ‎دومينيكان لنحتفل مع بعض بمناسبة ‎عيد الحب على أمل أنه ترجع الحياة لطبيعتها، وتزهّر ‎حب وفرح وسعادة وصحّة وراحة بال".ويغني علامة باقة من أجمل أغانيه وأشهرها وذلك يومي 13 و15 من فبراير المقبل، وعدد من أغانيه الجديدة.