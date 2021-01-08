راغب علامة يروج لحفله في دولة الدومينيكان
الجمعة 08/يناير/2021 - 01:02 م
محمد مجديطباعة
روج الفنان اللبناني راغب علامه لحفلته في دوله الدومينيك وذلك خلال شهر فبراير المقبل، عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات.
وغرد علامه قائلا:"بإذن الله سيكون لي لقاء مع جمهور الاغتراب الذي نحبه في PuntaCana على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان لنحتفل مع بعض بمناسبة عيد الحب على أمل أنه ترجع الحياة لطبيعتها، وتزهّر حب وفرح وسعادة وصحّة وراحة بال".
ويغني علامة باقة من أجمل أغانيه وأشهرها وذلك يومي 13 و15 من فبراير المقبل، وعدد من أغانيه الجديدة.
وغرد علامه قائلا:"بإذن الله سيكون لي لقاء مع جمهور الاغتراب الذي نحبه في PuntaCana على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان لنحتفل مع بعض بمناسبة عيد الحب على أمل أنه ترجع الحياة لطبيعتها، وتزهّر حب وفرح وسعادة وصحّة وراحة بال".
ويغني علامة باقة من أجمل أغانيه وأشهرها وذلك يومي 13 و15 من فبراير المقبل، وعدد من أغانيه الجديدة.
راغب علامة يروج لحفله في دولة الدومينيكان
راغب علامة يروج لحفله في دولة الدومينيكان