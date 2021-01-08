رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

سياسي فلسطيني: إسرائيل تواصل جرائمها لفصل مدينة القدس عن محيطها

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:59 م
الدكتور عماد عمر
الدكتور عماد عمر
مروة عنبر
طباعة
أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عماد عمر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، رغم عودة التنسيق الأمني والعلاقات معها.

وأوضح "عمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصادقة بلدية الاحتلال في مدينة القدس أمس الخميس، على بناء حي استيطاني جديد جنوبي غربي المدينة يضم 5000 وحدة استيطانية، يؤكد أن إسرائيل تواصل ممارساتها لفصل مدينة القدس عن محيطها وسرقة ما تبقى فيها من أراضي لتصبح أمر واقع أمام أي مفاوضات قادمة بينهم وبين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل بهذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يؤكد على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

وطالب الهيئات الدولية بمحاسبة إسرائيل بانتهاكاتها للقانون والشرائع الدولية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والضغط لإلزام إسرائيل لوقف كافة أشكال البناء الاستيطاني ومصادرة أراضي الفلسطينيين.

ودعا القيادة الفلسطينية لدعم أهالي القدس وتوفير مقومات الدعم والصمود لهم ليتمكنوا من مواصلة دفاعهم وتحديهم لمشاريع التهويد والتصفية الرامية للسيطرة على ما تبقى من مدينة القدس المحتلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 8-1-2021

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع