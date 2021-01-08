سياسي فلسطيني: إسرائيل تواصل جرائمها لفصل مدينة القدس عن محيطها

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عماد عمر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، رغم عودة التنسيق الأمني والعلاقات معها.وأوضح "عمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصادقة بلدية الاحتلال في مدينة القدس أمس الخميس، على بناء حي استيطاني جديد جنوبي غربي المدينة يضم 5000 وحدة استيطانية، يؤكد أن إسرائيل تواصل ممارساتها لفصل مدينة القدس عن محيطها وسرقة ما تبقى فيها من أراضي لتصبح أمر واقع أمام أي مفاوضات قادمة بينهم وبين الفلسطينيين.وأشار إلى أن إسرائيل بهذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يؤكد على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.وطالب الهيئات الدولية بمحاسبة إسرائيل بانتهاكاتها للقانون والشرائع الدولية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والضغط لإلزام إسرائيل لوقف كافة أشكال البناء الاستيطاني ومصادرة أراضي الفلسطينيين.ودعا القيادة الفلسطينية لدعم أهالي القدس وتوفير مقومات الدعم والصمود لهم ليتمكنوا من مواصلة دفاعهم وتحديهم لمشاريع التهويد والتصفية الرامية للسيطرة على ما تبقى من مدينة القدس المحتلة.