انتعاش الإنتاج الصناعى فى النرويج خلال نوفمبر

بالمائة

بالمائة

أعلن مكتب الإحصاء في النرويج، اليوم الجمعة، عن تعافي الإنتاج الصناعي في البلاد خلال نوفمبر الماضي، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التعدين والمحجر والتصنيع.وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في نوفمبر بنسبة شهرية بلغت 1.8 بالمائة بعد تراجعه بنسبة 3.6 بالمائة في أكتوبر.وارتفع حجم الناتج الصناعى فى نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.5 بالمائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمائة في أكتوبر.وارتفع ناتج قطاعي التعدين والمحاجر بنسبة 16.5 بالمائة بعد تراجعه خلال الشهور القليلة السابقة.وانكمش ناتج قطاع الخدمات بنسبة 13في نوفمبر بعد ارتفاعه بنسبة 4.5في أكتوبر.