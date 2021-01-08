الأمن يلقي القبض على قاتلي سائق توك توك بههيا في الشرقية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية مرتكبى واقعة مقتل قائد مركبة "توك توك" والاستيلاء على المركبة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جُثة لأحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية بقرية العدوة بدائرة المركز والعثور بجوارها على سلاح أبيض "كتر".توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد شخصية المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" مُقيم بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمين بدائرة المركز).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدى مركبات "التوك توك" لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على ما بحوزته وإعدادهما سلاح أبيض "كتر" لتنفيذ مخططهما، حيث قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيلهما ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة قاما بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته وألقياه بمكان العثور وإستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول.عقب ذلك قاما باستدعاء (سائق - مقيم بدائرة المركز) لمقابلتهما وأخبراه بالواقعة حيث قام بقيادة مركبة "التوك توك" وتوجهوا إلى (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وسلموه المركبة المشار إليها لبيعها وأمكن ضبط الآخرين وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمين أقرا بها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مركبة "التوك توك" - الهاتف المحمول"المُستولى عليهما").