رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يلقي القبض على قاتلي سائق توك توك بههيا في الشرقية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:57 م
القبض على قاتلي سائق
القبض على قاتلي سائق توك توك
مريم جبل- عمرو المزيدى
طباعة
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية مرتكبى واقعة مقتل قائد مركبة "توك توك" والاستيلاء على المركبة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جُثة لأحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية بقرية العدوة بدائرة المركز والعثور بجوارها على سلاح أبيض "كتر".

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد شخصية المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" مُقيم بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدى مركبات "التوك توك" لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على ما بحوزته وإعدادهما سلاح أبيض "كتر" لتنفيذ مخططهما، حيث قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيلهما ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة قاما بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته وألقياه بمكان العثور وإستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول.

عقب ذلك قاما باستدعاء (سائق - مقيم بدائرة المركز) لمقابلتهما وأخبراه بالواقعة حيث قام بقيادة مركبة "التوك توك" وتوجهوا إلى (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وسلموه المركبة المشار إليها لبيعها وأمكن ضبط الآخرين وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمين أقرا بها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مركبة "التوك توك" - الهاتف المحمول"المُستولى عليهما").

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«صدر قصر العينى» يوضح أسباب سرعة انتشار كورونا

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع