مدير عزل النجيلة: غرف مرضى كورونا مزودة بتلفزيون وريسيفر

قال الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المخصصة للعزل، خلال حديثة لـ"الدستور، أن جميع غرف المصابين مزودة بشاشة تليفزيون وريسيفر للترفيه عنهم أثناء تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بالإضافة إلى حرصهم على خلق جو أسري يساعدهم على سرعة الشفاء.وأوضح أنه على مدار اليوم يتم تشغيل آيات من القرآن بالإضافة إلى موسيقى هادئة وأغاني وطنية مثل "أنا ابن مصر" في الإذاعة الداخلية للمستشفى لبث التفاؤل ورفع الروح المعنوية لدي المصابين.وأكد أنه يتم توفير جميع احتياجات المصابين خلال تلقيهم الرعاية الطبية مشيرا إلى أن الطاقم الطبي بالكامل " أطباء، تمريض، فنيين، عمال " مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا الحرجة.وأشار إلى أنه يحرص دائما على إهداء الهدايا العينية إلى الطاقم الطبي بالمستشفى لرفع الروح المعنوية لهم خلال تقديم الرعاية الطبي لمصابي كورونا بالإضافة إلى تكريمهم مؤكدا على أنه سيتم تكريمهم في الأيام المقبلة على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة وتفانيهم وتعاونهم لرعاية مصابي كورونا.