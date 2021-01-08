تدابير العزل العام العالمية تؤجل تعافي الطلب على الوقود

تضغط قيود مشددة على الحركة في أنحاء العالم بهدف احتواء زيادة في الإصابات بكوفيد-19 على مبيعات الوقود، مما يُضعف احتمال تعافي الطلب على الطاقة في النصف الأول من 2021.ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة، الذي يقيم مؤشرات مثل إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر، أن معظم أوروبا تخضع الآن للقيود الأشد صرامة.وفي نوفمبر، فرضت أربع دول أوروبية فقط إجراءات عزل عام مماثلة.وفرضت المملكة المتحدة إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني يوم الاثنين من المنتظر أن تستمر حتى منتصف فبراير.ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل عام صارمة حتى نهاية يناير، ومددت إيطاليا حتى 15 يناير حظرا مفروضا بالفعل على الحركة بين 20 إقليما.ونتيجة لذلك، تظهر بيانات قدمتها شركة تكنولوجيا المواقع توم توم لرويترز أن حركة المرور في لندن وروما وبرلين انخفضت بشدة في أواخر ديسمبر واوائل يناير.وتستمر قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية والتجارية في كاليفورنيا أكثر الولايات الأمريكية سكانا ويقطنها 40 مليون تقريبا وإحدى أكبر أسواق القيادة في العالم.