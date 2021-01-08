لخلاف على أرض زراعية.. ضبط مزارعين حاولا قتل مواطن بأسيوط

نجحت الأجهزة المنية بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه مواطن وإحداث إصابته، بقسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط.وكان قد ورد بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، مصابا بعيار ناري، وبسؤاله أقر بحضور شخص مجهول للمحل ملكه بدائرة القسم لشراء هاتف محمول، إلا أنه فوجئ بقيامه بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته وفر هاربًا.و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مزارع، ووالده.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر المتهم الأول أنه نظرًا لوجود خلافات بين والده المتهم الثاني ووالد المجني عليه متوفي، على قطعة أرض زراعية عقدا العزم على قتله بدافع الانتقام منه، وفي سبيل تنفيذ مخططه توجه للمحل الخاص بالمجني عليه وبادره بإطلاق عيار ناري فأحدث ما به من إصابات، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.