السلطات التركية تعتقل 27 شرطيًا بزعم التورط فى قضية منذ 2005

شنت السلطات التركية، حملة اعتقالات موسعة بقرار من مكتب المدعي العام في أنقرة، اعتقلت خلالها 27 شرطيا بزعم الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، وعلى ذمة تسريب اختبار شرطي عام 2005.وأفادت جريدة "سوزجو" التركية، بأن مكتب الإدعاء العام في أنقرة أعلن احتجاز 27 عضوا تابعين لحركة جولن، في عشر مقاطعات مختلفة، وزعم أنهم سبق وأن تمكنوا من تسريب أسئلة امتحان الانتقال إلى رتبة مساعد مفوض عام 2005.وتتهم السلطات التركية تتهم جماعة جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ومنذ وقوع أحداث الانقلاب المزعوم اعتقلت السلطات الاف الجنود والقضاة الذين لهم صلات بهم.