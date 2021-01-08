ضبط 71 قضية تموينية متنوعة خلال 3 أيام بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار 3 أيام، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية، «8 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 24 قضية عدم حمل شهادة صحية».تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.