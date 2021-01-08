أوقاف شمال سيناء: تعقيم المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، كما سيتم تعقيمها عقب الانتهاء من الصلاة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، خلال بيان له أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها، بخلاف التطهير الدوري للمساجد، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.وناشد "جمعة"، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل، مشيرًا إلى إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف لمدة أسبوعين.ووجه "جمعة" خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.