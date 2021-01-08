حى المعادى يتابع قرارات مجلس الوزاء ويغلق ورشة ويصادر شيش

واصلت أحياء محافظة القاهرة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أى تراخي في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وقام حي المعادي بالتنسيق مع قسم المعادي وشرطة المرافق بغلق ورشة بشارع مكة ورفع إشغالات شارع مكة وشارع السنتر التجاري بزهراء المعادى، وتم التحفظ علي عدد ٩ شيش و١٤ كرسيًا.وقام حي المعادي بحملة على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية والسناتر التعليمية المخالفة، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كل التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين.حيث شملت الحملة متابعة قرار الالتزام بنسبة ٥٠% فى المطاعم والكافيهات إلى جانب حذر تقديم الشيشة ومصادرة كل المضبوطات المخالفة.