3 زلازل تضرب مدينة دنيزلى التركية

ضربت 3 زلازل مدينة دنيزلى التركية، صباح اليوم الجمعة، بقوة تراوحت بين 3.5 درجة و3.7 درجة على مقياس ريختر.وكشفت هيئة الزلازل والكوارث والطوارئ التركية، أن 3 زلازل بقوة 3.5 و3.6 و3.7 درجة وقعت في مركز باموكالي بمدينة دنيزلي، الأول وقع على عمق 7 كيلومترات، فيما وقع الزلزال الثاني على عمق 13.86 كيلومتر، ووقع الثالث بقوة 3.7 درجة.ومنذ وقوع زلزال في مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلاً عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض، وتعيش تركيا فى مأساة نتيجة تكرار تلك الظاهرة.