مرسوم رئاسي يسمح للشرطة التركية باستخدام أسلحة الجيش لقمع التجمعات

كشفت صحيفة "بيانت" التركية عن أن السلطات التركية أصدرت مرسوما رئاسيا جديدا، يسمح للشرطة باستخدام معدات الجيش خلال أعمال الشغب والاضطرابات الاجتماعية.وبحسب المرسوم، الذي نشر أمس الخميس في الجريدة الرسمية، يُسمح الآن للشرطة التركية استخدام الأسلحة والمركبات التابعة للقوات المسلحة، لفض التجمعات والتظاهرات التي ينظر إليها على أنها "تمثل تهديدا للأمن العام".وبحسب الصحيفة، يضع المرسوم بعض التعديلات على مواد قانون تنظيم الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة التركية (TSK)، والمديرية العامة للأمن (EGM) ووكالة المخابرات الوطنية (MİT)، حيث يسمح للمؤسسات الثلاث بتسليم الممتلكات المنقولة لبعضها البعض في حالة وقوع حوادث "تهدد النظام العام بشكل خطير"، والتي يُشار إليها على أنها "حوادث إرهابية وأحداث اجتماعية أو حالات ضرورية أخرى".ووفقا للائحة المرسوم الجديد، يمكن تسليم أسلحة ومركبات تابعة للقوات المسلحة التركية إلى الشرطة أو وحدات المخابرات بموافقة وزارة الدفاع الوطني، كما تسمح اللائحة المعدلة للجيش بإرسال معدات عسكرية إلى "دول حليفة وصديقة".