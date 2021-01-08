عودة سير السيارات لطبيعتها بطرق الإسماعيلية

عادت حركة سير السيارات لطبيعتها، على طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد- القاهرة"، وطريق العين السخنة والسويس بعدما أغلقت من مساء أمس، وأعاد المرور فتحها مجددًا، بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أي حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.وشهد طريق الإسماعيلية- القاهرة سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في العاشرة صباح اليوم.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.