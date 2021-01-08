الليرة تهبط مجددًا أمام العملات الأجنبية

فى ظل انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، تراجعت الليرة التركية اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكى.وارتفع سعر صرف الدولار من 7.25 ليرة إلى 7.3 ليرة، كما ارتفع سعر صرف اليورو من 8.93 ليرة إلى 9 ليرات، وبلغ سعر جرام الذهب 462 ليرة.يأتي ذلك، بعدما تسببت أحداث اضطراب تسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، في تراجع طفيف بسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، خلال تداولات الخميس، وبلغ سعر الدولار 7.26 ليرة مقابل 7.35 ليرة يوم الأربعاء.