حى البساتين يوقف أعمال بناء مخالف ويزيل الحواجز الحديدية

واصلت أحياء محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال الخاصة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين وبناء على تعليمات اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين تم إيقاف أعمال مخالفة بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم س ٤١ عمارة ١٣ الشطر الثامن زهراء المعادي وتمت مصادرة الونش والمعدات بالكامل وإيداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين ويرافق سيادته إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وقائد شرطة المرافق بعمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات والحواجز الحديدية من شارع ٥٠٠ وشارع فلسطين وشارع الليثي من شارع فلسطين المعادي الجديدة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.