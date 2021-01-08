قطر تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا و139 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 195 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 155 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 145466 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11287 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1278353 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2767 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 246 حالة حتى الآن، فيما سجلت 139 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 142453 حالة.