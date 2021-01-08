قطاع الأعمال: جني أرباح تطوير الغزل والنسيج عقب 3 سنوات

قال مصدر في وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات الغزل والنسيج ستجني أرباح خطة التطوير بالتحول من الخسائر الي ربحية 3 مليارات جنيه عقب 3 سنوات من الأن أي عقب الانتهاء من التطوير.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة للدستور، أنه فيما يتعلق بملف تطوير صناعة الغزل والنسيج فأن خطة التطوير ومايجري بها من تكلفة للتطوير عبارة 21 مليار جنيه لتحديث المصانع والمحالج وحاليا يتم تنفيذ خطة التطوير علي أرض الواقع.وأوضح أنه تم التعاقد علي توريد الماكينات وإنشاء المحالج الجديدة والبنية الانشائية لبعض المصانع وحاليا نعمل علي توفر تمويل عبر شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي 10 مليارات جنيه على مدار سنة.وأوضح المصدر أنه تم استلام أول مليار جنيه منهم الشهر الماضي والمليار الأخري تم استلامها الشهر الجاري.وأوضح أنه يوجد في المحلة عقود تم البدء في تنفيذها منذ أكثر من شهرين وكانوا في انتظار دفع دفعات من أجل أن يتقدمو والأمور الحمد الله بدأت تسير في طريقها الصحيح كما لدينا عقود سوف نوقعها وعددها ٩٠ عقدا، بإجمالى ٣٤٠ عقدًا افتتحنا بها الدفعة المقدمة، وتتضمن الأساسى والتكميلى، وبالنسبة لتحديث الآلات والماكينات نسير فيها بشكل جيد، وفى ظل تأخر جزء من التمويل، وأصبح الأمر قاب قوسين.وأكد أنه تم التواصل مع الأعضاء المنتدبين للشركات الموجودة في خطة تطوير الغزل للتأكد من وصول المطلوب، كما نقوم بالنظر فى مردود الرؤية الخاصة بهم، بعد مرور ٤ أشهر، وسوف نستمع لكل عضو منتدب فى عرض مقدم لمدة نصف ساعة أمام نحو ٢٠ مقيما، لتقييم رؤيته الجديدة فى شركته، وتوجيه الاستفسارات له للحصول على أقصى استفادة.وأشار الي أنه تم البدء في خطة التسويق وسوف يكون على أرض الواقع قبل صيف 2021 ونبدأ في عمل العلامات التجارية للمنتجات من الغزل والمنتجات النهائية لطرحها للبيع ولن ننتظر المصانع تعمل بالكامل من أجل طرح المنتجات لكن سنطرح المنتجات للبيع بمجرد وجود الإنتاج الجديد وتم اختيار 6 أفراد لمنظومة التسويق والبيع من القطاع الخاص.