رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الأعمال: جني أرباح تطوير الغزل والنسيج عقب 3 سنوات

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:38 م
الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
أسامة الشندويلي
طباعة
قال مصدر في وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات الغزل والنسيج ستجني أرباح خطة التطوير بالتحول من الخسائر الي ربحية 3 مليارات جنيه عقب 3 سنوات من الأن أي عقب الانتهاء من التطوير.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة للدستور، أنه فيما يتعلق بملف تطوير صناعة الغزل والنسيج فأن خطة التطوير ومايجري بها من تكلفة للتطوير عبارة 21 مليار جنيه لتحديث المصانع والمحالج وحاليا يتم تنفيذ خطة التطوير علي أرض الواقع.

وأوضح أنه تم التعاقد علي توريد الماكينات وإنشاء المحالج الجديدة والبنية الانشائية لبعض المصانع وحاليا نعمل علي توفر تمويل عبر شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي 10 مليارات جنيه على مدار سنة.

وأوضح المصدر أنه تم استلام أول مليار جنيه منهم الشهر الماضي والمليار الأخري تم استلامها الشهر الجاري.

وأوضح أنه يوجد في المحلة عقود تم البدء في تنفيذها منذ أكثر من شهرين وكانوا في انتظار دفع دفعات من أجل أن يتقدمو والأمور الحمد الله بدأت تسير في طريقها الصحيح كما لدينا عقود سوف نوقعها وعددها ٩٠ عقدا، بإجمالى ٣٤٠ عقدًا افتتحنا بها الدفعة المقدمة، وتتضمن الأساسى والتكميلى، وبالنسبة لتحديث الآلات والماكينات نسير فيها بشكل جيد، وفى ظل تأخر جزء من التمويل، وأصبح الأمر قاب قوسين.

وأكد أنه تم التواصل مع الأعضاء المنتدبين للشركات الموجودة في خطة تطوير الغزل للتأكد من وصول المطلوب، كما نقوم بالنظر فى مردود الرؤية الخاصة بهم، بعد مرور ٤ أشهر، وسوف نستمع لكل عضو منتدب فى عرض مقدم لمدة نصف ساعة أمام نحو ٢٠ مقيما، لتقييم رؤيته الجديدة فى شركته، وتوجيه الاستفسارات له للحصول على أقصى استفادة.

وأشار الي أنه تم البدء في خطة التسويق وسوف يكون على أرض الواقع قبل صيف 2021 ونبدأ في عمل العلامات التجارية للمنتجات من الغزل والمنتجات النهائية لطرحها للبيع ولن ننتظر المصانع تعمل بالكامل من أجل طرح المنتجات لكن سنطرح المنتجات للبيع بمجرد وجود الإنتاج الجديد وتم اختيار 6 أفراد لمنظومة التسويق والبيع من القطاع الخاص.

موضوعات متعلقة

محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين