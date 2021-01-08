8790 حالة إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 8790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و365 ألفًا و645 حالة.وقالت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" إنه تم تسجيل 332 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 30 ألفًا و574 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و104 آلاف و599 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 8983 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.