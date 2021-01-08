بمناورات عسكرية فى بحر إيجة.. تركيا تشعل الأزمة مجددًا مع اليونان

عادت تركيا مرة أخرى لسلوكها الاستفزازي في المتوسط، عقب فترة هدوء نسبى سادت بين أثينا وأنقرة في ظل العلاقات المتوترة بين الجانبين.وأفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الجمعة، بأن تركيا أصدرت إنذارين بحريين جديدين لإجراء مناورات عسكرية بشمال وشرق بحر إيجة خلال الأسبوعين المقبلين، تأتي تلك الخطوة التركية لتشعل من جديد فتيل الغضب والتوتر بين البلدين.وحذرت اليونان سابقًا من المناورات التركية في إيجة وشرق المتوسط، مؤكدة أنها تسعى للتهدئة، داعية أنقرة للامتناع عن الأعمال الأحادية والتصريحات والإجراءات الاستفزازية.يذكر أن الأسابيع الماضية كانت قد شهدت هدوءًا نسبيًا، ودعوات لمفاوضات بين البلدين سعيًا لتذليل العقبات، برعاية بعض الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا.