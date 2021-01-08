«الاتصالات»: مليار دولار استثمارات جديدة لتحسين خدمات «المحمول»

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقرير جودة خدمات المحمول للربع الأخير لعام 2020 خلال أيام الذي يشمل نحو 81 مدينة وحيًا على مستوى الجمهورية لنحو 25 ألف كيلو متر مربع.وقال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية إن الجهاز القومي للاتصالات سيقوم بتحديد مناطق تدني خدمات المحمول خلال الفترة الماضية ومطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمة متوقعًا أن تشهد الشبكات تحسن ملحوظ بعد حصول شركات المحمول علي ترددات جديدة بقيمة تصل 1.17 مليار دولار.وتوقع الليثي في تصريحات لـ"الدستور" أن يشهد عام 2021 مليار دولار استثمارات جديدة من قبل شركات المحمول الأربعة لتشغيل والاستفادة من الترددات الجديدة البالغة نحو 80 ميجا هرتز التي تم توقيع عقودها مؤخرًا بين الجهاز القومي للاتصالات والشركات.وأضاف رئيس شعبة الاتصالات أن المواطن أصبح من حقه اختيار الشبكة الأنسب في منطقته وله الحق في الانتقال بنفس الرقم بين مشغل لآخر، وهذا سيؤدي إلي منافسة قوية بين المشغلين لإرضاء العملاء وتحقيق مزيد من الشفافية والتوازن في السوق بفضل هذه التقارير الموثقة.وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن الدولة عازمة علي رفع كفاءة شبكات الاتصالات والبنية التحتية للقطاع، حيث استثمرت نحو 2 مليار دولار في رفع كفاءة شبكات الاتصالات خلال العامين الماضيين متوقعًا تخصيص جزء من موازنة العام المالي الحالي لتنفيذ المرحلة الثالثة من هذه الخطة خلال النصف الأول.وأشار "الليثي" إلي أن الدولة أنشأت المركز القومي لمراقبة جودة شبكات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه حرصا منها علي تطوير وتحديث الشبكات وتقييمها ومعرفة مناطق تدني الخدمة ومتابعة آليات تنفيذ الشركات خطة التوسع في التغطية وتحديث الشبكة لتواكب الزيادات المتوقع في الكثافة السكانية السنوية.وقال الليثي إن نمو استخدام المصريين للشبكات والإنترنت خلال أزمة جائحة كورونا المستجد " كوفيد19" أدت الي نمو هائل في نقل البيانات وزيادة الداتا والمحتوي الرقمي علي الانترنت، مشيرًا إلي أن هذه زيادة ساعات الذروة وكثافة الاستخدام تجاوزت 200% مما أدي الي زيادة السعات الدولية والمحلية لمصر خلال عام 2020.وأضاف "الليثي" أن هناك نموًا كبيرًا في عدد مستخدمي الإنترنت المنزلي والإنترنت عبر الموبايل تجاوز 53 مليون مستخدم بنهاية عام 2020 مقابل 107 ملايين مستخدم الهاتف المحمول والثابت، ما يؤكد أن سوق الاتصالات المحلية واعدة وأمامها فرص النمو وجذب استثمارات جديدة.