رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تندد ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن اعتقالات «هونج كونج»

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:22 م
اعتقالات «هونج كونج
اعتقالات «هونج كونج
ا ش ا
طباعة
نددت الصين اليوم الجمعة، ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتقالات الأخيرة في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، واصفة إياه بأنه "مضلل".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم، تعليقا على بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أمس، ذكر فيه أن شرطة هونج كونج ألقت القبض على أكثر من 50 شخصا بتهم مرتبطة بـ"الانتخابات التمهيدية المؤيدة للديمقراطية" في يوليو عام 2020، فيما حث البيان السلطات على "احترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية لهونج كونج، والإفراج الفوري عن المعتقلين".

وقال المتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي:"إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها شرطة هونج كونج بحق النشطاء المشتبه بقيامهم بأعمال تخريبية هي إجراءات قانونية تستند إلى القانون الأساسي للمنطقة الإدارية الخاصة وقانون الأمن الوطني لهونج كونج، وأن ذلك شأن داخلي للصين لا يحق للجانب الأوروبي التدخل فيه".

واعتبر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي تعمد استخدام كلمات من قبيل "الديمقراطية" وسيادة القانون" و"الانتخابات التمهيدية" لتضليل الجمهور، مشيرا إلى أن "الانتخابات مظهر مهم لممارسة المواطنين للحقوق السياسية والديمقراطية، ويجب إجراؤها وفقا للقانون والإجراءات المقررة، وبموجب النظام الانتخابي في هونج كونج، لا يوجد شيء اسمه انتخابات تمهيدية".

وأضاف المتحدث أن ما يسمى بـ "الانتخابات التمهيدية التي أعدها ونفذها الأشخاص المعنيون في يوليو عام 2020 كانت مخالفة للقانون، وأدت إلى تعطيل وتقويض النظام الانتخابي في هون كونج ونزاهته وعدالته، وكان هدفها الحقيقي هو السيطرة على المجلس التشريعي للمنطقة وشل حكومة المنطقة الإدارية الخاصة".

وأكد المتحدث أن مثل هذه التحركات تشكل تحديا صارخا لقانون هونج كونج الأساسي وقانون الأمن الوطني لهونج كونج، لافتا إلى أنه "في أي بلد، يجب محاسبة أولئك الذين ينتهكون القانون. ولا يمكن تبرئتهم لمجرد أنهم كانوا مشرعين أو ناشطين. هذا هو بالضبط ما تعنيه الديمقراطية وسيادة القانون".

وحول تأكيد الاتحاد الأوروبي في البيان على ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة الحكم الذاتي العالية لهونج كونج، دعا المتحدث الاتحاد إلى احترام السيادة القضائية للصين، والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج أو ممارسة شرطة هونج كونج لواجباتها القانونية.

موضوعات متعلقة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

مفاجأة.. حكم نهائي القرن أخبر الشناوي بوجود سحر في مرماه

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع