الأعلى منذ 11 شهرًا.. ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 54.51 دولار



ورفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع انتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا هو الأعلى منذ 11 شهرًا من شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع خام برنت 13 سنتًا ليسجل 54.51 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا ليصل إلى 50.97 دولار.وذكر بعض خبراء النفط أن أهم أسباب الارتفاع هو تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق.ويذكر أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ذكرت في بيان إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.وأمس الخميس، جرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية، إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ.