الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اشترت نحو 300 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزربيونتيك المضاد لفيروس كورونا، علاوة على الـ300 مليون جرعة التي تم شراؤها بالفعل.وكان العقار المسمى كوميرناتي، الأولى من لقاحين اثنين فقط يتم إقرارها للاستخدام في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، انطلقت حملة التطعيم بالاتحاد الأوروبي في أواخر ديسمبر باللقاح الذي طورته الشركتان الأمريكية والألمانية.وتوصلت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء، مع ست شركات منتجة إلى عقود توفر ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاحات المحتملة.غير أن الشركات الأربع الأخرى لم تحصل بعد على الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية.