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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة» تتابع مستحقات عامل مصرى توفى فى حادث فى تبوك

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصري المتوفى هشام رجب رشدي، الذي لقي حتفه إثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل علي الطريق " في محافظة تبوك في طريقها إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلاً عبر الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلي أنه جار التواصل مع جهة العمل التي يعمل بها المتوفى هشام رجب رشدي (عامل مطعم) لتحديد مستحقاته التعويض اللازم لإرسالها إلي ورثته.

يذكر أن الحادث توفي فيه ثلاثة مصريين وخمسة عشر مصابًا من المصريين إثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل علي الطريق" وكانت الحافلة متجهة من محافظة تبوك إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن طريق الجهراء بعد "تيماء" بسبعين كيلومترًا، وفي أثناء السير تصادمت الحافلة بجمل، مما أدي إلي انقلاب الحافلة، وتم إخراج المصابين من الحافلة ونتج عن الحادث ثلاث وفيات هم: الطفل حازم هشام رجب رشدي، 4 أعوام، ووالده هشام رجب رشدي 30 عامًا، وياسمين حامد عبد الهادي، 26 عامًا، وإصابة 16 آخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتم تحويلهم إلي مستشفى "تيماء" العام، وتم تحويل الطفلة أشرقت أحمد السيد من مستشفى تيماء العام إلي مستشفى الملك خالد العام بتبوك بقسم العناية المركزة وحالتها الآن مستقرة، وقد تم شحن الجثامين الثلاثة إلى مصر.

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