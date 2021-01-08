لتسريب بالخط الرئيسي.. انقطاع مياه الشرب بمدينة أدفو

أعلنت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه نظرا لوجود تسريب مياه بالخط الرئيسى أمام شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ستقوم شركة مياة الشرب بعمل كشف لمنطقة التسريب وعمل الصيانة اللازمة للخط الرئيسي.واستكملت أنه سيتم وقف مرشحات المدينة عن العمل حتى انتهاء عمل الصيانة، حيث سيتم انقطاع المياه من الساعة الخامسة مساءً، حتى السابعة صباحًا لليوم التالي.