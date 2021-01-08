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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رغم «كورونا».. جولة سياحية لشيخ الطريقة «الكركرية» جنوب المغرب

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:16 م
الكركري خلال جولته
الكركري خلال جولته السياحية
كتب : عمرو رشدى
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أعلنت الطريقة الكركرية بالمغرب، عن قيام شيخها محمد فوزي الكركري برحلة وجولة سياحية خلال اليومين الماضيين، زار فيها الجنوب المغربي برفقة بعض أتباع الطريقة.

وقالت الطريقة، في بيان لها: "بعد سياحة خط بها سيدنا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره خطًا نورانيا وصل بين شمال المغرب وجنوبه، جال خلالها من مدينة العروي حيث مقر الزاوية الأم، إلى معبر الكركرات في أقصى جنوب المملكة المغربية.

وتابعت: "عاد قدس الله سره من حيث انطلق، فنشر السرور والبهجة في قلوب مريديه المتجردين في الزاوية، الذين انتظروا قدومه كما تنتظر الأرض القاحلة قطرات الغيث، ووصل الشيخ بمعية المريدين الذين نالوا شرف صحبته في هذه السياحة المباركة مساء الخميس، حاملا معه ذلك الوجه الذي لا تفارقه نظرة الأب الحنون إلى أبنائه،فهلل المريدون وأنشدوا فرحًا وسرورا بالوجه المنير الذي أطل عليهم بعد أيام من مغادرته".

وواصلت:مباشرة بعد جلوسه رضي الله عنه بينهم رفع أكفه إلى السماء داعيا للحاضرين والغائبين وجميع المسلمين بالنصر والفتح والسعادة، متوسلا بجاه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه تعب السفر من الإقتصاص من وقته الثمين ومنحه لمريديه لما يعلمه فيهم من تعطش لمجالسته.


واستطردت: "نحمد الله حمدًا كثيرًا على عودته قدس الله سره سالما غانما بعد أدائه واجبا وطنيا وسياحة روحية غايته منها أمن أمان الوطن الحبيب وباقي الأوطان، والاقتداء بالقائد الأعلى للبلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في السعي نحو نشر معاني المحبة، وبث روح الوئام بين جميع المسلمين".


وانتهت: "نسأل الله أن يديم لحظات المسرات والبهجة على أرجاء الزاوية الكركرية العامرة، وأن يجعل كل أيامها أعيادا وأفراحا بنور الحبيب صلى الله عليه وسلم".

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