ألمانيا: سنواصل دعم بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، مواصلة الدعم من خلال بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان، وفقًا لفضائية "العربية عاجل".وأضافت الحكومة الألمانية، أن السودان يواجه تحديات كبيرة في مسيرته نحو السلام والديمقراطية.وقد رحبت ألمانيا بإنشاء بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة في السودان والقرار الذى قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها "يونيتامس"، وأعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.