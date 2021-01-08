رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: هجمات إسرائيل والإرهابيين تؤكد وجود تنسيق بينهما

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قالت وزارة الخارجية السورية، إن تزامن الهجمات الإسرائيلية على البلاد مع هجمات الإرهابيين يبرهن على وجود تنسيق بين الجانبين لإنهاك البلاد وتحقيق أهداف مشتركة.

وأضافت وزارة الخارجية السورية في بيان أذاعه التلفزيون السوري، أن الهجمات الإسرائيلية وهجمات الجماعات الإرهابية في نفس الوقت يبرهن مرة أخرى وبما لا يدع مجالًا للشك التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري لتحقيق أهدافهم المشتركة بإطالة أمد الأزمة في سوريا.

وأضافت الوزارة أن سوريا تؤكد مجددًا أن استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة والتي باتت الآن وأكثر من أي وقت مضى تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مرفوض ولن يشكل أمرًا واقعًا يمكن قبوله.

وأكد البيان على رفض سوريا لهذه الاعتداءات وأنها لن تفلح في ترهيب الشعب السوري بل زادته إصرارًا على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات