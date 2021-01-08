الإمارات: محادثات ثنائية مع قطر لإنهاء المسائل العالقة بعد فتح الحدود

أعلن وكيل وزارة الخارجية الإمارتية خالد عبدالله بالهول، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كل الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي وصفه بأنه إنجاز خليجى وعربى يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.وقال بالهول، في بيان له اليوم الخميس، إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارًا من 9 يناير الجاري.وأضاف، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كل المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.