إصابة العشرات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة شرق رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.وقال أيمن علوي، رئيس مجلس قروي دير جرير، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المئات من الفلسطينيين شاركوا في مسيرة احتجاجية دعت إليها حركة "فتح"، خرجت من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.وأشار إلى أن هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.