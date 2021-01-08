الكنيسة تكشف حقيقة ظهور تماف إيريني في قداس البابا

كشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حقيقة ظهور تماف ايريني رئيسة دير ابي سيفين للراهبات بمصر القديمة السابقة؛ خلال صلوات قداس الميلاد المجيد الذي ترؤسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.وقال القس بولس حليم، في تصريحات لـ"الدستور "؛ انه لايوجد أى ظهور حقيقي لتماف إيريني خلال قداس البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد كما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإنما هى إحدى الراهبات كانت تصلي قداس العيد بالدير.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عده إجراءات احترازيه خلال الاحتفالات.ويُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.