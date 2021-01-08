السيطرة على حريق شب فى مطعم بشارع الاستاد بسفاجا

تمكنت الحماية المدنية بمدينة سفاجا من السيطرة على حريق نشب بأحد المطاعم بشارع الأتاد بالمدينة، دون وقوع أي إصابات بشرية.تلقت إدارة قوات الحماية المدنية بسفاجا إخطارًا يفيد باندلاع حريق بأحد المطاعم بالمدينة، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لموقع الحريق، وتمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماده.وتبين من الفحص المبدئى نشوب حريق بمطبخ المطعم نتيجة قطع في أسطوانات الغاز، مما تسبب في احتراق كل أثاثات المطعم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقامت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وجار العرض على النيابة.