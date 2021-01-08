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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وصول 22عربة جديدة للإسكندرية من صفقة توريد 1300عربة سكة حديد

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل، إلى أن العربات التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 208 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحد، ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

و أشار " الوزير" إلى أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل.

و أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش، وأن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات وفي تحسن مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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