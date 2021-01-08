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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ارتكب 9 سرقات مساكن.. ضبط تشكيل عصابي بالقطامية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر النوافذ، وارتكاب 9 وقائع بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه كسر نافذة الشرفة الخاصة بالشقة محل سكنه وسرقة بعض المقتنيات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، مقيمين بمحافظة الجيزة لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأمكنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".

واعترفا بارتكاب 9 جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

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