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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 في مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة، بين مجموعة من الأشخاص، بمركز قفط، جنوبي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بنقل 6 أشخاص، إلى المستشفى إثر إصابتهم في مشاجرة بين أبناء عمومة، على طريق كلاحين قفط، ونجع علي سالم، بقفط.

وقال مصدر، بمرفق الإسعاف، إنه أصيب حمادة أحمد أبو الحسن، 35 عاما، وحمدي أحمد أبوالحسن، 33 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أبو الحسن عبد الراضي، 75 عاما، بجرح قطعي باليد بطول 5 سم، وأبو الحسن محمد أبو الحسن، 37 عاما، باشتبته كسر بالضلوع، وجرى نقلهم لمستشفى قنا العام.

وتابع المصدر: أنه كما أصيب عصام عبد السلام محمود، 49 عاما، بجرح قطعي بالرأس وعلي أبوالحسن عبد الرجال، 60 عاما، بجرح قطعي بالرأس، بطول 15 سم، وجرى نقلهما لمستشفى قوص.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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