كيف يمكن اختيار ألوان الآيشادوا للعين الواسعة؟

تحرص كافة الفتيات على أن يظهر ماكياجهن متناسقا خاصة خلال المناسبات، وفيما يخص العيون الواسعة يناسبها ألوان معينة للماكياج حتى لا تظهر واسعة زيادة عن اللزوم، ونرصد كيف يمكن اختيار ألوان خاصة بالآيشادو لعين واسعة.قالت خبيرة التجميل والمايكروبليدنج سوزي عزيز،: للعيون الواسعة خطوات في الماكياج لابد من الالتزام بها حتى لا تتسع العين بشكل مبالغ فيه، فالونين الأسود والبني في الآيشادوا بالإضافة لوضع كحل أسود سيظهر العين بشكل أفضل، ويصغر حجم الجفنوأضافت سوزي لـ "الدستور": لابد من ملء العين من الداخل بالكحل الأسود، وفي حالة العيون الجاحظة يُفضل الألوان الغامقة كالأسود والبني.ونصحت الفتيات ذات العيون الواسعة أن لا تضعن كحل أبيض داخل العين وتمتنعن عن وضع الألوان الفاتحة على الجفن المتحرك، مع الاهتمام بالماسكرا، وسحب الايلينر للخارج في حالة العيون الجاحظة.