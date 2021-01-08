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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«صدر قصر العينى» يوضح أسباب سرعة انتشار كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في موجته الثانية، تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق مع الإرهاق العام للجسم؛ بالإضافة إلى باقي الأعراض كالرشح والانسداد الأنفى وارتفاع درجة الحرارة، سواء أكانت بسيطة أو ملحوظة.

وأكد أن سرعة انتشار كورونا متعلقة بنشاط الفيروس، منها البرودة وسوء التهوية والرطوبة، فضلاً عن تغيرات الهواء، وكل ذلك يؤثر في انتشار كوفيد-19.

ولفت إلى أنه ملاحظ وجود تطور سريع في الحالات المصابة بكورونا من خفيفة إلى متوسطة ثم إلى شديدة؛ لدى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على أن البروتوكول المصري للعلاج من فيروس كورونا يعتمد الأبحاث العلمية العالمية مع بعض التطوير المناسب للحالة، سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة؛ وتستعمل كل الأدوية التي تستخدم في الخارج.

أضاف: وللتأكد من استمرار وجود فيروس كورونا والذي يكون حسب تحليل مسحة pcr ويُستخدم للكشف عن وجود المادة الوراثية من دون الغلاف الخارجي للفيروس وهذه ليست علامة على استمرار المرض، ولا يمكن أن يكون مصدرًا للعدوى؛ كما أن تحليل PCR يحدد اسم الفيروس المصاب له الشخص، ويؤكد التشخيص، ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوصول للانتشار المجتمعي، أصبحت الأعراض تستخدم في التشخيص بدقة شديدة.

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